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Россияне фасильфицируют "сбор подписей" в поддержку Путина на ВОТ

1 января 2024 18:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне фасильфицируют "сбор подписей" в поддержку Путина на ВОТ
Так называемые выборы на оккупированных территориях Украины. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На оккупированных территориях Украины происходит замаскированная под легитимность акция, именуемая "выборы президента России". Это мероприятие, больше напоминающее пропагандистскую кампанию, нацелено на создание видимости поддержки со стороны местного населения. 

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Фальсификация подписей в поддержку Путина

В сообщении говорится, что  таким образом сторонники кровавого диктатора Владимира Путина стараются набрать подписи в его поддержку.

Также сообщается, что сбор подписей осуществляется группами волонтеров, которые ходят по домам жителей, зачастую сопровождаемые российскими военными. 

Несмотря на насильственный и принудительный характер этой кампании, включая давление на сотрудников государственных учреждений, врагу удалось собрать около 5 тысяч подписей.

Напомним, что ранее в России захотели привлечь оккупированные территории к президентским выборам. В то же время, действующий президент страны-террористки Владимир Путин разыграл спектакль с объявлением о своем участии в выборах.

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