Россияне на оккупированных территориях разрешили голосовать без паспортов во время "выборов", — ЦНС

Голосование на временно захваченных территориях. Иллюстративное фото: агентство Reuters

В России разрешили жителям временно оккупированных территорий Украины голосовать на "президентских выборах" без паспорта. ЦИК РФ соответствующее положение уже зарегистрировал.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Фарс президентских выборов РФ

В сообщении отмечается, что такое "народное волеизъявление" - это обычный фарс, который служит только роспропаганде. Однако организация таких "выборов" показывает подлинную "поддержку" оккупации местными жителями.

"Выборы" в марте 2024 года по-прежнему пройдут в три дня, чтобы скрыть отсутствие явки. Также жителям захваченных регионов разрешат голосовать без паспортов, ведь большинство населения игнорирует получение российской бумажки", — говорится в сообщении.

Более того, Кремль засекретил членов избирательных участков, и запретил съемку на таких территориях". Таким образом, гауляйтеры и чиновники из РФ боятся раскрытия коллаборантов.

"Все имена предателей и так станут известны, ведь местные активно передают информацию о них Движению Сопротивления", — подчеркивают в ЦНС, и призвали украинцев не участвовать в организации "выборов", и если есть определенная возможность — не голосовать.

Напомним, что ранее в России захотели привлечь оккупированные территории к президентским выборам. В то же время, действующий президент страны-террористки Владимир Путин разыграл спектакль с объявлением о своем участии в выборах.