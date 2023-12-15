Росіяни на окупованих територіях дозволили голосувати без паспортів під час "виборів", — ЦНС

Голосування на тимчасово захоплених територіях. Ілюстративне фото: агенція Reuters

В Росії дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України голосувати на "президентських виборах" без паспорта. ЦВК РФ відповідне положення вже зареєструвала.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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В повідомленні зазначається, що таке "народне волевиявлення" — це звичайний фарс, який слугує лише роспропаганді. Однак організація таких виборів показує справжню "підтримку" окупації місцевими мешканцями.

"Вибори" у березні 2024 році як й раніше пройдуть у три дні, аби приховати відсутність явки. Також мешканцям захоплених регіонів дозволять голосувати без паспортів, адже більшість населення ігнорує отримання російського папірця", — йдеться у повідомленні.

Ба більше, Кремль засекретив членів виборчих дільниць, і заборонив фільмування на таких територіях". Таким чином, гауляйтери та урядовці РФ бояться розкриття колаборантів.

"Всі імена зрадників й так стануть відомі, адже місцеві активно передають інформацію про них Руху Опору", — наголошують у ЦНС, і закликали українців не брати участь в організації "виборів", і якщо є певна можливість — не голосувати.

Нагадаємо, що раніше в Росії захотіли долучити окуповані території до "президентських виборів". Водночас чинний президент країни-терористки Володимир Путін розіграв виставу з оголошенням про свою участь у виборах.