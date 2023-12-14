Жителі Бердянська бояться майбутніх виборів — заступник голови райради

Тимчасово окупований Бердянськ. Фото: росЗМІ

Вибори президента Росії 2024 проходитимуть також і на окупованих українських територіях. Однак росіянам потрібні робітники на виборчі дільниці, а місцеві жителі бояться брати в цьому участь.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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У Бердянську бояться брати участь у виборах

Майбутні президентські вибори РФ вже будуть третіми псевдовиборами в окупованому Бердянську.

"Коли був перший так званий референдум, потім місцеві вибори так звані, то в них була проблема, яка поглиблювалася тільки — це проблема з працівниками дільниць виборчих, це і з тими, хто ці скриньки носить, і тд", — поділився Віктор Дудукалов.

Місцеві жителі не хочуть працювати на дільницях з кількох причин, каже заступник голови райради. Однак головна з них — це наявність кримінальної відповідальності за участь в організації псевдовиборів. Ці люди можуть бути притягнені до відповідальності після деокупації території.

Такі випадки вже були — мешканку Бердянського району було затримано за участь у так званих місцевих виборах. Тож місцеві вже знають — відповідальність після деокупації неминуча.

"Тому на певних окупованих територіях є така практика у росіян, що вони вже завозять приїжджих організаторів так званих виборів, які починають процеси виборчі", — розповів пан Дудукалов.

Хоча наразі окупанти ще не почали займатись підготовкою до виборів, оскільки досі не можуть полагодити інфраструктуру, пошкоджену сильним штормом наприкінці листопада. Але пропаганда там триває круглий рік.

"У нас сьогодні в Бердянську всі рекламні поверхні заклеєні агітацією, пропагандою, цитатами їхнього президента", — повідомив заступник голови райради.

Нагадаємо, російська центральна виборча комісія ухвалила постанову щодо проведення президентських виборів РФ 2024 на окупованих територіях України.