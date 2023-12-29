Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що агентам слід докласти максимальних зусиль для припинення будь-яких спроб іноземного впливу на майбутні президентські вибори. При цьому нещодавно кривавий диктатор Володимир Путін підтвердив свій намір брати участь у виборах.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання повідомляє, що Путін, який вступив на посаду президента після передачі йому влади Борисом Єльциним наприкінці 1999 року, вже управляє країною довше, ніж будь-який інший лідер із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний період правління Леоніда Брежнєва.

"Необхідно щосили запобігти спробам зовнішнього втручання у вибори", — говорить Наришкін.

Водночас опозиціонери стверджують, що вибори є лише символічним листком демократії, який приховує те, що вони називають корумпованою диктатурою в сучасній Росії під керівництвом Путіна.

Однак, прихильники Путіна спростовують ці твердження, посилаючись на незалежні опитування, що показують, що рівень підтримки Путіна перевищує 80%.

Нагадаємо, що у РФ продовжують готуватися до майбутніх президентських виборів. Їх планують провести на окупованих територіях Луганської області. Там відбудеться так зване дострокове голосування. Воно триватиме з 25 лютого до 14 березня.