Розвідка Путіна пообіцяла запобігти будь-яким втручанням у вибори
Глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що агентам слід докласти максимальних зусиль для припинення будь-яких спроб іноземного впливу на майбутні президентські вибори. При цьому нещодавно кривавий диктатор Володимир Путін підтвердив свій намір брати участь у виборах.
Про це повідомляє Reuters.
Вибори президента Росії у 2024 році
Видання повідомляє, що Путін, який вступив на посаду президента після передачі йому влади Борисом Єльциним наприкінці 1999 року, вже управляє країною довше, ніж будь-який інший лідер із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний період правління Леоніда Брежнєва.
"Необхідно щосили запобігти спробам зовнішнього втручання у вибори", — говорить Наришкін.
Водночас опозиціонери стверджують, що вибори є лише символічним листком демократії, який приховує те, що вони називають корумпованою диктатурою в сучасній Росії під керівництвом Путіна.
Однак, прихильники Путіна спростовують ці твердження, посилаючись на незалежні опитування, що показують, що рівень підтримки Путіна перевищує 80%.
Нагадаємо, що у РФ продовжують готуватися до майбутніх президентських виборів. Їх планують провести на окупованих територіях Луганської області. Там відбудеться так зване дострокове голосування. Воно триватиме з 25 лютого до 14 березня.
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