Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что агентам следует приложить максимальные усилия для пресечения любых попыток иностранного влияния на предстоящие президентские выборы. При этом, недавно кровавый диктатор Владимир Путин подтвердил свое намерение участвовать в выборах.

Об этом сообщает Reuters.

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Издание сообщает, что Путин, вступивший в должность президента после передачи ему власти Борисом Ельциным в конце 1999 года, уже управляет страной дольше, чем любой другой лидер с времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний период правления Леонида Брежнева.

"Необходимо изо всех сил предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы", — говорит Нарышкин.

В то же время оппозиционеры утверждают, что выборы являются лишь символическим листком демократии, скрывающим то, что они называют коррумпированной диктатурой в современной России под руководством Путина.

Однако сторонники Путина опровергают эти утверждения, ссылаясь на независимые опросы, показывающие, что уровень поддержки Путина превышает 80%.

Напомним, что в РФ продолжают готовиться к предстоящим президентским выборам. Их планируют провести и на оккупированных территориях Луганской области. Там состоится так называемое досрочное голосование. Оно продлится с 25 февраля по 14 марта.