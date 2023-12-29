Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Разведка Путина пообещала предотвратить любые вмешательства в выборы arrow

Разведка Путина пообещала предотвратить любые вмешательства в выборы

29 декабря 2023 21:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разведка Путина пообещала предотвратить любые вмешательства в выборы
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что агентам следует приложить максимальные усилия для пресечения любых попыток иностранного влияния на предстоящие президентские выборы. При этом, недавно кровавый диктатор Владимир Путин подтвердил свое намерение участвовать в выборах.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Выборы президента России в 2024 году

Издание сообщает, что Путин, вступивший в должность президента после передачи ему власти Борисом Ельциным в конце 1999 года, уже управляет страной дольше, чем любой другой лидер с времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний период правления Леонида Брежнева.

"Необходимо изо всех сил предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы", — говорит Нарышкин.

В то же время оппозиционеры утверждают, что выборы являются лишь символическим листком демократии, скрывающим то, что они называют коррумпированной диктатурой в современной России под руководством Путина. 

Однако сторонники Путина опровергают эти утверждения, ссылаясь на независимые опросы, показывающие, что уровень поддержки Путина превышает 80%. 

Напомним, что в РФ продолжают готовиться к предстоящим президентским выборам. Их планируют провести и на оккупированных территориях Луганской области. Там состоится так называемое досрочное голосование. Оно продлится с 25 февраля по 14 марта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме