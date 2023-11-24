Что будет, если на выборах в США победит Трамп — эфир Новини.LIVE
Политолог Андрей Ермолаев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет, что будет, если на выборах в Соединенных Штатах Америки победит Дональд Трамп.
Посмотреть эфир, который начнется в 18:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Новини.LIVE
Ермолаев вместе с ведущей поговорит о выборах в США и предвыборном ролике Трампа. Он также рассказал о критической фазе войны для Украины, спекуляции на языковом вопросе и подготовке к эвакуации украинских водителей с польской границы.
Напомним, судья в американском штате Колорадо разрешил Дональду Трампу баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в следующем году. Была отклонена попытка дисквалифицировать бывшего президента за его действия до нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.
Также мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп, вновь планирующий баллотироваться на должность главы страны в следующем году, заявил, что может завершить войну в Украине за один день.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский готов выслушать мирный план кандидата на пост Президента США от республиканской партии Дональда Трампа. Но этот план не должен включать в себя сдачу территорий.
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