Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Что будет, если на выборах в США победит Трамп — эфир Новини.LIVE arrow

Что будет, если на выборах в США победит Трамп — эфир Новини.LIVE

24 ноября 2023 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Что будет, если на выборах в США победит Трамп — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Политолог Андрей Ермолаев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет, что будет, если на выборах в Соединенных Штатах Америки победит Дональд Трамп.

Посмотреть эфир, который начнется в 18:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Ермолаев вместе с ведущей поговорит о выборах в США и предвыборном ролике Трампа. Он также рассказал о критической фазе войны для Украины, спекуляции на языковом вопросе и подготовке к эвакуации украинских водителей с польской границы.

Напомним, судья в американском штате Колорадо разрешил Дональду Трампу баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в следующем году. Была отклонена попытка дисквалифицировать бывшего президента за его действия до нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Также мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп, вновь планирующий баллотироваться на должность главы страны в следующем году, заявил, что может завершить войну в Украине за один день.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский готов выслушать мирный план кандидата на пост Президента США от республиканской партии Дональда Трампа. Но этот план не должен включать в себя сдачу территорий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме