Що буде, якщо на виборах у США переможе Трамп — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Політолог Андрій Єрмолаєв став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість, що буде, якщо на виборах у Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 18:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Єрмолаєв разом з ведучою поговорить про вибори в США та передвиборчий ролик Трампа. Він також розповість про критичну фазу війни для України, спекуляцію на мовному питанні та підготовку до евакуації українських водіїв з польського кордону.

Нагадаємо, суддя в американському штаті Колорадо дозволив Дональду Трампу балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки наступного року. Було відхилено спробу дискваліфікувати колишнього президента за його дії до нападу його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.

Також ми писали, що колишній президент США Дональд Трамп, який знову планує балотуватися на посаду очільника країни наступного року, заявив, що може завершити війну в Україні за один день.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський готовий вислухати мирний план кандидата на пост Президента США від республіканської партії Дональда Трампа. Але цей план не повинен включати здачу територій.