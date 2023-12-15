Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Что думают немцы о выборах в России — опрос от DW arrow

Что думают немцы о выборах в России — опрос от DW

15 декабря 2023 21:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Что думают немцы о выборах в России — опрос от DW
Президент России Владимир Путин. Иллюстративное фото: Александр Zemlianichenko/Pool via REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Действующий президент России Владимир Путин будет снова баллотироваться на российски президентских выборах в марте следующего года. Однако как жители Германии относятся к баллотированию действующего президента?

Об опросе среди немцев рассказало Deutsche Welle.

Читайте также:

Как немцы относятся к баллотированию Путина

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемый немец. Источник: скриншот

"Путин тогда поменял Конституцию, Госдума одобрила это решение. С этим надо просто смириться, я бы сказал. Мы здесь ничего не сможем изменить, и мы ничего не будем менять", — рассказал местный житель.

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемый немец. Источник: скриншот

"Думаю, что это не очень хорошо. Потому что мне не нравится политика Путина. И его политический курс я тоже не воспринимаю", — рассказал местный житель.

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Я думаю, что многие, конечно, надеются, что политическая ситуация в России изменится. Я не уверена, что это сработает там, но я не политический эксперт", — рассказала местная жительница.

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Это невозможно! Выборы не свободны. Мы знаем это еще со времен Германской Демократической Республики. Ужасно. Ему нужно уйти", — рассказала местная жительница.

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Было бы лучше, если бы кто-то другой руководил этой страной", — рассказала местная жительница.

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Это не демократия. Я боюсь того, что будет в будущем", — рассказала местная жительница.

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемый немец. Источник: скриншот

"Это просто фарс. Им не нужны выборы. Они же могут продолжать все это дальше. Народ обманут и тоже участвует в этом", — рассказал местный житель.

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Ничего! Ничего хорошего. А кто может быть вместо него — без понятия", — рассказала местная жительница.

Что думают немцы о выборах в России - опрос от DW
Опрашиваемый немец. Источник: скриншот

"Ничего не могу сказать. Правда, ничего. Я не разбираюсь в российской внутренней политике. Но нам нужен мир и прекращение огня. Это действительно нужно, и я надеюсь, что люди станут нормальными", — рассказал местный житель.

Напомним, что ранее американский ISW поделился данными опроса о том, что больше всего россияне хотят спросить у Владимира Путина. Также стало известно, что россияне на оккупированных территориях разрешили голосовать без паспортов во время выборов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме