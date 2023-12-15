Что думают немцы о выборах в России — опрос от DW

Президент России Владимир Путин. Иллюстративное фото: Александр Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Действующий президент России Владимир Путин будет снова баллотироваться на российски президентских выборах в марте следующего года. Однако как жители Германии относятся к баллотированию действующего президента?

Об опросе среди немцев рассказало Deutsche Welle.

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Как немцы относятся к баллотированию Путина

Опрашиваемый немец. Источник: скриншот

"Путин тогда поменял Конституцию, Госдума одобрила это решение. С этим надо просто смириться, я бы сказал. Мы здесь ничего не сможем изменить, и мы ничего не будем менять", — рассказал местный житель.

Опрашиваемый немец. Источник: скриншот

"Думаю, что это не очень хорошо. Потому что мне не нравится политика Путина. И его политический курс я тоже не воспринимаю", — рассказал местный житель.

Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Я думаю, что многие, конечно, надеются, что политическая ситуация в России изменится. Я не уверена, что это сработает там, но я не политический эксперт", — рассказала местная жительница.

Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Это невозможно! Выборы не свободны. Мы знаем это еще со времен Германской Демократической Республики. Ужасно. Ему нужно уйти", — рассказала местная жительница.

Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Было бы лучше, если бы кто-то другой руководил этой страной", — рассказала местная жительница.

Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Это не демократия. Я боюсь того, что будет в будущем", — рассказала местная жительница.

Опрашиваемый немец. Источник: скриншот

"Это просто фарс. Им не нужны выборы. Они же могут продолжать все это дальше. Народ обманут и тоже участвует в этом", — рассказал местный житель.

Опрашиваемая немка. Источник: скриншот

"Ничего! Ничего хорошего. А кто может быть вместо него — без понятия", — рассказала местная жительница.

Опрашиваемый немец. Источник: скриншот

"Ничего не могу сказать. Правда, ничего. Я не разбираюсь в российской внутренней политике. Но нам нужен мир и прекращение огня. Это действительно нужно, и я надеюсь, что люди станут нормальными", — рассказал местный житель.

Напомним, что ранее американский ISW поделился данными опроса о том, что больше всего россияне хотят спросить у Владимира Путина. Также стало известно, что россияне на оккупированных территориях разрешили голосовать без паспортов во время выборов.