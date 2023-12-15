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Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW

15 грудня 2023 21:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Президент Росії Володимир Путін. Ілюстративне фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Чинний президент Росії Володимир Путін знову балотуватиметься на російських президентських виборах у березні наступного року. Проте як мешканці Німеччини ставляться до балотування чинного президента?

Про опитування серед німців розповіло Deutsche Welle.

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Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитуваний німець. Джерело: скриншот

"Путін тоді поміняв Конституцію, Держдума схвалила це рішення. З цим треба просто смиритися, я сказав би. Ми тут нічого не зможемо змінити, і ми нічого не змінюватимемо", — розповів місцевий мешканець. 

Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитуваний німець. Джерело: скриншот

"Думаю, що це не дуже добре. Тому що мені не подобається політика Путіна. І його політичний курс я теж не сприймаю", — розповів місцевий мешканець. 

Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитувана німкеня. Джерело: скриншот

"Я думаю, що багато людей, звісно, сподіваються, що політична ситуація в Росії зміниться. Я не впевнена, що це спрацює там, але я не політичний експерт", — розповіла місцева мешканка.

Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитувана німкеня. Джерело: скриншот

"Це неможливо! Вибори не вільні. Ми знаємо це ще з часів Німецької Демократичної Республіки. Жахливо. Йому треба піти", — розповіла місцева мешканка.

Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитувана німкеня. Джерело: скриншот

"Було б краще, якби хтось інший керував цією країною", — розповіла місцева мешканка. 

Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитувана німкеня. Джерело: скриншот

"Це не демократія. Я боюсь того, що буде в майбутньому", — розповіла місцева мешканка.

Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитуваний німець. Джерело: скриншот

"Це просто фарс. Їм не потрібні вибори. Вони ж можуть продовжувати все це далі. Народ обдурений і теж бере участь в цьому", — розповів місцевий мешканець.

Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитувана німкеня. Джерело: скриншот

"Нічого! Нічого хорошого. А хто може бути замість нього — гадки не маю", — розповіла місцева мешканка.

Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Опитуваний німець. Джерело: скриншот

"Нічого не можу сказати. Правда, нічого. Я не розуміюся на російській внутрішній політиці. Але нам потрібен мир та припинення вогню. Це справді потрібно, і я сподіваюся, що люди стануть нормальними", — розповіла місцевий мешканець.

Нагадаємо, що раніше американський ISW поділився даними опитування про те, що найбільше росіяни хочуть запитати у Володимира Путіна. Також стало відомо, що росіяни на окупованих територіях дозволили голосувати без паспортів під час "виборів". 

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