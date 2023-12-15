Що думають німці про вибори в Росії — опитування від DW
Чинний президент Росії Володимир Путін знову балотуватиметься на російських президентських виборах у березні наступного року. Проте як мешканці Німеччини ставляться до балотування чинного президента?
Про опитування серед німців розповіло Deutsche Welle.
Як німці ставляться до балотування Путіна
"Путін тоді поміняв Конституцію, Держдума схвалила це рішення. З цим треба просто смиритися, я сказав би. Ми тут нічого не зможемо змінити, і ми нічого не змінюватимемо", — розповів місцевий мешканець.
"Думаю, що це не дуже добре. Тому що мені не подобається політика Путіна. І його політичний курс я теж не сприймаю", — розповів місцевий мешканець.
"Я думаю, що багато людей, звісно, сподіваються, що політична ситуація в Росії зміниться. Я не впевнена, що це спрацює там, але я не політичний експерт", — розповіла місцева мешканка.
"Це неможливо! Вибори не вільні. Ми знаємо це ще з часів Німецької Демократичної Республіки. Жахливо. Йому треба піти", — розповіла місцева мешканка.
"Було б краще, якби хтось інший керував цією країною", — розповіла місцева мешканка.
"Це не демократія. Я боюсь того, що буде в майбутньому", — розповіла місцева мешканка.
"Це просто фарс. Їм не потрібні вибори. Вони ж можуть продовжувати все це далі. Народ обдурений і теж бере участь в цьому", — розповів місцевий мешканець.
"Нічого! Нічого хорошого. А хто може бути замість нього — гадки не маю", — розповіла місцева мешканка.
"Нічого не можу сказати. Правда, нічого. Я не розуміюся на російській внутрішній політиці. Але нам потрібен мир та припинення вогню. Це справді потрібно, і я сподіваюся, що люди стануть нормальними", — розповіла місцевий мешканець.
Нагадаємо, що раніше американський ISW поділився даними опитування про те, що найбільше росіяни хочуть запитати у Володимира Путіна. Також стало відомо, що росіяни на окупованих територіях дозволили голосувати без паспортів під час "виборів".
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