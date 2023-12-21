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По меньшей мере 16 штатов США против участия Дональда Трампа в выборах президента

21 декабря 2023 10:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
По меньшей мере 16 штатов США против участия Дональда Трампа в выборах президента
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американский внепартийный сайт, посвященный вопросам национальной безопасности, сообщил, что по меньшей мере 16 штатов США против участия Дональда Трампа в выборах президента. В исках утверждается, что ему нельзя занимать этот пост, поскольку он принимал участие в мятеже своими действиями, связанными с бунтом в Капитолии 6 января 2021 года.

Об этом сообщает The New York Times.

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Четыре из этих исков — в Мичигане, Орегоне, Нью-Джерси и Висконсине – были поданы в суды штатов, а 11 — в Аляске, Аризоне, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Виргинии, Западной Виргинию и Вайоминг — подали в федеральные окружные суды.

Дела в Аризоне и Мичигане первоначально были отклонены судом низшей инстанции, но были обжалованы в апелляционном порядке. Еще одно обжалование было подано в штате Мэн.

Кампания Трампа заявила, что подаст апелляцию на решение Верховного суда штата Колорадо, в котором было запрещено участвовать в президентских выборах.

"Мы также осознаем, что путешествуем по неизведанной территории, и что это дело вызывает несколько вопросов первого впечатления", — написали судьи Колорадо.

Они отметили, что их решение может измениться на основании получения приказа или мандата от Верховного суда.

Если Верховный суд США согласится рассмотреть апелляцию, решение Верховного суда Колорадо будет временно отменено. Тогда Трамп будет иметь право быть включенным в первоначальное голосование Республиканской партии штата, пока высший суд страны не примет решения.

The New York Times пишет, что подобная апелляция также, скорее всего, заморозит другие иски.

"Если Верховный суд возьмется за это дело, это фактически остановит производство во всех других штатах", — сказал Майкл Люттиг, судья апелляционного суда в отставке, который был одним из главных сторонников обжалования 14-й поправки.

Напомним, суд штата Колорадо вынес приговор экс-президенту США Дональду Трампу запретить ему участвовать в выборах на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году. Отмечается, что он не соответствующий кандидат.

Также мы писали, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, вероятно, будет кардинальное изменение политики Америки по ряду ключевых вопросов. Ожидается, что Трамп переосмыслит подход США к конфликту в Украине, пересмотрит торговые связи с Китаем и роль страны в НАТО.

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