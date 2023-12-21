Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban/File Photo

Американський позапартійний сайт, який присвячений питанням національної безпеки, повідомив, що щонайменше 16 штатів США проти участі Дональда Трампа у виборах президента. У позовах стверджується, що йому не можна займати цю посаду, оскільки він брав участь у заколоті своїми діями, пов'язаними з бунтом у Капітолії 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє The New York Times.

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Чотири з цих позовів — у Мічигані, Орегоні, Нью-Джерсі та Вісконсині — були подані до судів штатів, а 11 — в Алясці, Аризоні, Неваді, Нью-Йорку, Нью-Мексико, Південній Кароліні, Техасі, Вермонті, Вірджинії, Західній Вірджинії та Вайомінгу — подали до федеральних окружних судів.

Справи в Аризоні та Мічигані спочатку були відхилені судом нижчої інстанції, але були оскаржені в апеляційному порядку. Ще одне оскарження було подано в штаті Мен.

Кампанія Трампа заявила, що подасть апеляцію на рішення Верховного суду штату Колорадо, в якому було заборонено брати участь у президентських виборах.

"Ми також усвідомлюємо, що подорожуємо незвіданою територією, і що ця справа викликає декілька питань першого враження", — написали судді Колорадо.

Вони зазначили, що їхнє рішення може змінитися на підставі отримання будь-якого наказу або мандата від Верховного суду.

Якщо Верховний суд США погодиться розглянути апеляцію, рішення Верховного суду Колорадо буде тимчасово скасовано. Тоді Трамп матиме право бути включеним до первинного голосування Республіканської партії штату, поки вищий суд країни не прийме рішення.

The New York Times пише, що така апеляція також, найімовірніше, заморозить інші позови.

"Якщо Верховний суд візьметься за цю справу, це фактично зупинить провадження в усіх інших штатах", — сказав Майкл Люттіг, суддя апеляційного суду у відставці, який був одним із головних прихильників оскарження 14-ї поправки.

Нагадаємо, суд штату Колорадо виніс вирок експрезиденту США Дональду Трампу заборонити йому брати участь у виборах на посаду президента Сполучених Штатів 2024 року. Зазначається, що він є невідповідним кандидатом.

Також ми писали, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в 2024 році, ймовірно, буде кардинальна зміна політики Америки з низки ключових питань. Очікується, що Трамп переосмислить підхід США до конфлікту в Україні, перегляне торговельні зв'язки з Китаєм та роль країни в НАТО.