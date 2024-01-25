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Шольц тайно надеется на победу Трампа во время выборов, — Bild

25 января 2024 17:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шольц тайно надеется на победу Трампа во время выборов, — Bild
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа на выборах, которые состоятся в ноябре в этом году. Отмечается, что ухудшение отношений между Евросоюзом и Трампом может отразиться на рейтинге Шольца.

Об этом заявил немецкий политический эксперт Вернер Патцельт в комментарии BILD.

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По его словам, чем хуже президент США будет настроен к европейским странам, тем больше будет нужен канцлер Германии, который имеет опыт.

"Во внутренней политике "образ врага" в виде Трампа окрыляет (Шольца. — Ред), особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ", — подчеркнул эксперт.

Патцельт отметил, что Шольц, вероятно, может представить себя в роли спасителя ЕС от "вражеского Трампа" и использовать подобное противопоставление во время подготовки к предстоящим выборам в Европарламент.

По информации издания, лидерство Трампа сможет усилить запрос у немецкого общества на кандидатуру "опытного канцлера". Благодаря этому будут увеличены шансы Шольца и его партии по сохранению власти во время парламентских выборов в 2025 году.

"Министр обороны ФРГ Борис Писториус также мог бы положительно выделиться на фоне Трампа, который все меньше хочет защищать Европу", — сказал специалист.

Мнение других экспертов

В свою очередь бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подчеркнул, что пока не определен политический курс Трампа.

"Я рекомендую не впадать в состояние шока до выборов в ноябре, как кролик перед змеей, относительно того, сократят ли США свою поддержку Украины при президенте Трампе. Вспомним: не Барак Обама и не Джо Байден были первыми, кто отправил в Украину летальное оружие. Это произошло во времена президентства Дональда Трампа", — напомнил Ишингер.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что победа лидера республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре этого года будет означать непредсказуемость для Канады. Лидер страны добавил, что правительство Канады возобновит усилия по продвижению интересов государства в США.

Джо Байден
Европейский союз
США
выборы
Дональд Трамп
Олаф Шольц

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