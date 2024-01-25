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Шольц таємно сподівається на перемогу Трампа під час виборів, — Bild

25 січня 2024 17:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шольц таємно сподівається на перемогу Трампа під час виборів, — Bild
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа на виборах, які відбудуться в листопаді цього року. Зазначається, що погіршення відносин між Євросоюзом та Трампом може добре позначитися на рейтингу Шольца.

Про це заявив німецький політичний експерт Вернер Патцельт у коментарі BILD.

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Для чого Шольцу перемога Трампа

За його словами, чим гірше президент США буде налаштований до європейських країн, тим більше потрібен буде канцлер Німеччини, який має досвід. 

"У внутрішній політиці "образ ворога" у вигляді Трампа окрилює (Шольца. — Ред), особливо всередині його власної партії та серед традиційних виборців СДПН", — наголосив експерт.

Патцельт зауважив, що Шольц, ймовірно, може себе уявити в ролі рятівника ЄС від "ворожого Трампа" та використати схоже протиставлення під час підготовки до майбутніх виборів в Європарламент. 

За інформацією видання, лідерство Трампа зможе посилити запит у німецького суспільства на кандидатуру "досвідченого канцлера". Завдяки цьому буде збільшено шанси Шольца та його партії для збереження влади під час парламентських виборів в 2025 році. 

"Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус також міг би позитивно виділитися на тлі Трампа, який дедалі менше хоче захищати Європу", — сказав фахівець.

Думка інших експертів

Своєю чергою колишній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер наголосив, що наразі не визначено політичний курс Трампа.

"Я рекомендую не впадати в стан шоку до виборів у листопаді, як кролик перед змією, щодо того, чи США скоротять свою підтримку України при президентові Трампі. Згадаймо: не Барак Обама і не Джо Байден були першими, хто відправив в Україну летальну зброю. Це сталося за часів президентства Дональда Трампа", — нагадав Ішингер. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що перемога лідера республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді цього року означатиме певну непередбачуваність для Канади. Лідер країни додав, що уряд Канади поновить зусилля з просування інтересів держави в США.

Джо Байден
Європейський союз
США
вибори
Дональд Трамп
Олаф Шольц

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