Трамп примет участие в праймериз в штате Вашингтон — решение суда
Судья штата Вашингтон решила, что имя бывшего президента Дональда Трампа может остаться в бюллетене для первоначального голосования штата. Однако избиратели считали, что действия Трампа, связанные с нападением на Капитолий США 6 января, сделали его неправомерным занимать должность.
Об этом сообщает NYT.
Суд разрешил Трампу принять участие в праймеризе в штате Вашингтон
Вчера, 18 января, судья штата Вашингтон заявила, что экс-президент США Дональд Трампа допущен на праймериз Республиканской партии и добавила, что его имя может остаться в бюллетене.
Накануне группа избирателей подала юридическую жалобу чиновникам с просьбой не допускать в Вашингтоне Трампа до первичного голосования Республиканской партии. Люди считают, что действия Трампа, связанные с нападением на Капитолий США 6 января, сделали его неправомерным занимать должность согласно 14 поправке в Конституции.
Но судья Мэри Сью Уилсон заявила, что госсекретарь Вашингтона действовал "в соответствии со своими обязанностями", включив Трампа в список.
Госсекретарь Вашингтона Стив Гоббс на выборах заявил, что не имеет права самостоятельно устранить Трампа с первоначального голосования.
Издание отмечает, что официальные обжалования кандидатуры Трампа на пост президента были поданы по меньшей мере в 35 штатах. Пока он был дисквалифицирован только в двух штатах:
- Колорадо по решению апелляционного суда,
- Мэн по решению госсекретаря.
Напомним, что экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.
Также мы писали, что претендент на выдвижение от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки. 38-летний мультимиллионер заявил, что поддержит экс-президента Дональда Трампа.
Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг спрогнозировал вероятность выхода США из НАТО из-за угроз Трампа. По его словам, Америка не выйдет из Альянса, вне зависимости от результатов нынешних выборов.
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