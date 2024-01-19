Трамп примет участие в праймериз в штате Вашингтон — решение суда

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon

Судья штата Вашингтон решила, что имя бывшего президента Дональда Трампа может остаться в бюллетене для первоначального голосования штата. Однако избиратели считали, что действия Трампа, связанные с нападением на Капитолий США 6 января, сделали его неправомерным занимать должность.

Об этом сообщает NYT.

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Вчера, 18 января, судья штата Вашингтон заявила, что экс-президент США Дональд Трампа допущен на праймериз Республиканской партии и добавила, что его имя может остаться в бюллетене.

Накануне группа избирателей подала юридическую жалобу чиновникам с просьбой не допускать в Вашингтоне Трампа до первичного голосования Республиканской партии. Люди считают, что действия Трампа, связанные с нападением на Капитолий США 6 января, сделали его неправомерным занимать должность согласно 14 поправке в Конституции.

Но судья Мэри Сью Уилсон заявила, что госсекретарь Вашингтона действовал "в соответствии со своими обязанностями", включив Трампа в список.

Госсекретарь Вашингтона Стив Гоббс на выборах заявил, что не имеет права самостоятельно устранить Трампа с первоначального голосования.

Издание отмечает, что официальные обжалования кандидатуры Трампа на пост президента были поданы по меньшей мере в 35 штатах. Пока он был дисквалифицирован только в двух штатах:

Колорадо по решению апелляционного суда,

Мэн по решению госсекретаря.

Напомним, что экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.

Также мы писали, что претендент на выдвижение от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки. 38-летний мультимиллионер заявил, что поддержит экс-президента Дональда Трампа.

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг спрогнозировал вероятность выхода США из НАТО из-за угроз Трампа. По его словам, Америка не выйдет из Альянса, вне зависимости от результатов нынешних выборов.