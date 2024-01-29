Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow В Финляндии подсчитали голоса на президентских выборах — кто прошел во второй тур arrow

В Финляндии подсчитали голоса на президентских выборах — кто прошел во второй тур

29 января 2024 07:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Финляндии подсчитали голоса на президентских выборах — кто прошел во второй тур
Выборы в Финляндии. Фото: Mikko Stig/Lehtikuva/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Финляндии подсчитали голоса на президентских выборах. Во второй тур прошли два кандидата.

Об этом сообщает Yle по итогам подсчета 100% голосов.

Читайте также:

Президентские выборы в Финляндии

Во второй тур вышли:

  • Александер Стубб;
  • Пекка Хаависто.
null
Результаты голосования в Финляндии. Фото: YLE

За Стубба проголосовало 27,2% избирателей, а за Хаависто — 25,8%.

В первом туре выборов проголосовало 74,9%. Второй состоится уже в воскресенье, 11 февраля.

Напомним, вчера, 28 января, в Финляндии прошли первые президентские выборы после вступления страны в НАТО. Действующий глава государства Саули Ниинисте не может баллотироваться, ведь пробыл в должности в течение двух сроков.

Также мы писали, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен хочет ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Ограничения могут затронуть условия аренды и проверки уже совершенных сделок с недвижимостью.

Добавим, министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя рассказала, что восточная граница с Россией останется закрытой еще месяц. Она подчеркнула, что в этом виновата только РФ.

выборы
Финляндия
политики
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме