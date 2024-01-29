В Финляндии подсчитали голоса на президентских выборах — кто прошел во второй тур

Выборы в Финляндии. Фото: Mikko Stig/Lehtikuva/via REUTERS

В Финляндии подсчитали голоса на президентских выборах. Во второй тур прошли два кандидата.

Об этом сообщает Yle по итогам подсчета 100% голосов.

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Во второй тур вышли:

Александер Стубб;

Пекка Хаависто.

Результаты голосования в Финляндии. Фото: YLE

За Стубба проголосовало 27,2% избирателей, а за Хаависто — 25,8%.

В первом туре выборов проголосовало 74,9%. Второй состоится уже в воскресенье, 11 февраля.

Напомним, вчера, 28 января, в Финляндии прошли первые президентские выборы после вступления страны в НАТО. Действующий глава государства Саули Ниинисте не может баллотироваться, ведь пробыл в должности в течение двух сроков.

Также мы писали, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен хочет ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Ограничения могут затронуть условия аренды и проверки уже совершенных сделок с недвижимостью.

Добавим, министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя рассказала, что восточная граница с Россией останется закрытой еще месяц. Она подчеркнула, что в этом виновата только РФ.