У Фінляндії підрахували голоси на президентських виборах — хто пройшов до другого туру

Вибори у Фінляндії. Фото: Mikko Stig/Lehtikuva/via REUTERS

У Фінляндії підрахували голоси на виборах президента. До другого туру пройшли два кандидати.

Про це повідомляє Yle за підсумками підрахунку 100% голосів.

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До другого туру вийшли:

Александер Стубб;

Пекка Хаавісто.

Підсумки голосування у Фінляндії. Фото: YLE

За Стубба проголосувало 27,2% виборців, а за Хаавісто — 25,8%.

У першому турі виборів проголосувало 74,9%. Другий відбудеться вже у неділю, 11 лютого.

Нагадаємо, вчора, 28 січня, у Фінляндії пройшли перші президентські вибори після вступу країни до НАТО. Чинний глава держави Саулі Нііністе не може балотуватися, адже пробув на посаді протягом двох термінів.

Також ми писали, що міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен хоче запровадити повну заборону на операції з нерухомістю для росіян. Обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.

Додамо, міністерка сільського та лісного господарства Фінляндії Сарі Ессайя розповіла, що східний кордон з Росією залишиться закритим ще місяць. Вона наголосила, що в цьому винна лише РФ.