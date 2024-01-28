У Фінляндії проходять перші вибори президента після вступу до НАТО

Вибори у Фінляндії. Фото: AP

Сьогодні, 28 січня, у Фінляндії проходять перші президентські вибори після вступу країни до НАТО. Чинний глава держави Саулі Нііністе не може балотуватися, адже пробув на посаді протягом двох термінів.

Про це повідомляє The New York Times.

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Вибори у Фінляндії

Загалом є дев'ять кандидатів в президенти Фінляндії. Опитування показують двох лідерів:

ексглаву уряду Олександра Стуббу;

ексглаву МЗС Пекку Хаавісто.

За словами аналітиків, майбутнього президента не лише порівнюватимуть з Нііністе, але й опиратимуться на його зовнішньополітичну діяльність. Йдеться про інтеграцію Фінляндії в НАТО на тлі побоювань щодо можливої російської агресії та ескалації напруженості в регіоні Балтійського моря.

NYT зазначає, що зазвичай явка виборців у країні з населенням 5,6 мільйона людей близько 70% або вище.

За попередньою інформацією, вже понад 1,8 мільйона людей (44% виборців) проголосували на достроковому голосуванні.

Перші результати очікуються сьогодні, 28 січня. Якщо жоден кандидат не здобуде підтримки більше як половини виборців, 11 лютого проведуть другий тур виборів за участю двох претендентів, які набрали найбільше голосів у першому турі.

Нагадаємо, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен хоче запровадити повну заборону на операції з нерухомістю для росіян. Обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки вже здійснених угод з нерухомістю.

Також ми писали, що міністерка сільського та лісного господарства Фінляндії Сарі Ессайя розповіла, що східний кордон з Росією залишиться закритим ще місяць. Вона наголосила, що в цьому винна лише РФ.

Додамо, у Фінляндії планують заборонити імпорт російського зрідженого газу. Відповідне рішення уряд країни введе вже з наступного року.