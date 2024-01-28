В Финляндии проходят первые выборы президента после вступления в НАТО

Выборы в Финляндии. Фото: AP

Сегодня, 28 января, в Финляндии проходят первые президентские выборы после вступления страны в НАТО. Действующий глава государства Саули Ниинисте не может баллотироваться, ведь пробыл в должности в течение двух сроков.

Об этом сообщает The New York Times.

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Всего есть девять кандидатов в президенты Финляндии. Опросы показывают двух лидеров:

экс-главу правительства Александра Стуббу;

экс-главу МИД Пекку Хаависто.

По словам аналитиков, будущего президента не только будут сравнивать с Ниинисте, но и будут опираться на его внешнеполитическую деятельность. Речь идет об интеграции Финляндии в НАТО на фоне опасений возможной российской агрессии и эскалации напряженности в регионе Балтийского моря.

NYT отмечает, что обычно явка избирателей в стране с населением 5,6 миллиона человек около 70% или выше.

По предварительной информации, уже более 1,8 миллиона человек (44% избирателей) проголосовали на досрочном голосовании.

Первые результаты ожидаются сегодня, 28 января. Если ни один кандидат не получит поддержки более половины избирателей, 11 февраля будет проведен второй тур выборов с участием двух претендентов, набравших больше всего голосов в первом туре.

Напомним, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен хочет ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Ограничения могут затронуть условия аренды и проверки уже совершенных сделок с недвижимостью.

Также мы писали, что министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя рассказала, что восточная граница с Россией останется закрытой еще месяц. Она подчеркнула, что в этом виновата только РФ.

Добавим, в Финляндии планируют запретить импорт российского сжиженного газа. Соответствующее решение правительство страны введет уже в следующем году.