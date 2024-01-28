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У разі перемоги на виборах США Трамп може почати економічну атаку на Китай, — WP

28 січня 2024 09:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У разі перемоги на виборах США Трамп може почати економічну атаку на Китай, — WP
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ronda Churchill
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп може почати нову економічну атаку на Китай. Він обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Економічна атака на Китай

Видання пише, що Трамп готується до нової масштабної економічної атаки на Китай, яка може спровокувати глобальну торговельну війну.

Однак він публічно підтримав зниження торговельного статусу Китаю зі США. Такий крок може призвести до стрімкого зростання тарифів між двома найбільшими економіками світу.

Джерела WP кажуть, що Трамп говорив з радниками про можливість запровадити єдиний 60% тариф на весь китайський імпорт.

За словами аналітиків, будь-який із цих сценаріїв призведе до величезних витрат для США та світових економік. Вони значно перевищать наслідки торговельних війн у перший президентський термін Трампа.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа на виборах, які відбудуться в листопаді цього року. Зазначається, що погіршення відносин між Євросоюзом та Трампом може добре позначитися на рейтингу Шольца.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що перемога лідера республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді цього року означатиме певну непередбачуваність для Канади. Лідер країни додав, що уряд Канади поновить зусилля з просування інтересів держави в США.

Додамо, експрезидент США Дональд Трамп і нинішній лідер Америки Джо Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

США
Китай
вибори
економіка
президент

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