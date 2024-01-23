У Путина появился первый конкурент на выборах — сколько россиян поддержали Бабурина

Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин. Фото: росСМИ

Соперник российского диктатора Владимира Путина на президентских выборах заявил, что собрал 110 тысяч подписей в свою поддержку. Сергей Бабурин является кандидатом от партии "Русский общенародный союз".

Об этом сообщают росСМИ.

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"У нас завершается сбор подписей в 48 регионах. На сегодняшний день собрано 110 тысяч, сбор еще продолжается. Еще надо их в Москву привезти. Есть регионы, где собрано более 2,5 тысячи, есть регионы, где очень плохие пока показатели", — сообщил Бабурин.

РосСМИ провело анализ и узнало, что ни Бабурин, ни партия РОС так и не опубликовали адреса предвыборных штабов или точек сбора подписей в большинстве регионов страны. В Москве адреса мест сбора подписей публиковали лишь дважды, и в обоих он был ограничен по времени.

Бабурин пообещал, что в ближайшее время его команда разместит адреса во всех 48 регионах, поскольку это повышает сбор подписей.

"В Омской области, например, где уже выполнили норматив, у них в интернете размещены все точки", — отметил он.

Бабурин второй раз подряд участвует в президентских выборах. В 2018 году он занял последнее место с 0,65% голосов. До этого политик трижды избирался депутатом Госдумы, а однажды — народным депутатом РСФСР. В течение 2002-2012 годов Бабурин возглавлял Российский государственный торгово-экономический университет.

Согласно данным ЦИК, к 14 января в избирательный фонд Бабурина поступило 3,2 млн рублей, из которых он потратил всего 121,5 тысячи.

Напомним, российские оппозиционеры подали жалобу в ЦИК с требованием отказать диктатору Владимиру Путину в регистрации на выборах президента-2024. Они утверждают, что действующий глава РФ не имеет права идти на третий президентский срок и пятый срок в целом. Кроме того, политики указали на массовые нарушения избирательного законодательства.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить новый социальный договор с населением. Это происходит в рамках подготовки к выборам в РФ.