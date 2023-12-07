В России определились с датой президентских выборов
В России решили, что президентские выборы в стране пройдут 17 марта 2024 года. Российский диктатор Владимир Путин планирует остаться в должности еще на один срок.
Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.
Когда состоятся президентские выборы в России
Сегодня Совет федерации России определил, что президентские выборы в РФ пройдут 17 марта 2024 года. Это уже старт предвыборной кампании.
Как известно, президентские выборы в России назначаются не раньше, чем за 100 дней, и не позднее 90 дней до дня голосования.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента в стране. Поэтому следить за фальсификациями представителям СМИ будет еще сложнее.
Ранее в Институте изучения войны отмечалось, что Владимир Путин будет избегать обсуждения войны в Украине в своей президентской кампании 2024 года, поскольку это может увеличить дальнейшие информационные расходы Москвы. Он сосредоточится на вроде бы стабильности России и критике Запада.
Также мы писали, что, по данным ГУР, на временно оккупированных территориях Украины Кремль планирует провести президентские выборы. Власти России уже приказали провести принудительную паспортизацию жителей оккупированных земель.
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