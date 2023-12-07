У Росії визначилися з датою президентських виборів

Люди голосують в Росії. Фото: росЗМІ

У Росії вирішили, що президентські вибори в країні відбудуться 17 березня 2024 року. Російський диктатор Володимир Путін планує залишитись на посаді ще на один термін.

Про це повідомляється на сайті Ради Федерації.

Читайте також:

Коли відбудуться президентські вибори в Росії

Сьогодні Рада федерації Росії визначила, що президентські вибори в РФ відбудуться 17 березня 2024 року. Це вже старт передвиборчої компанії.

Як відомо, президентські вибори в Росії призначаються не раніше, ніж за 100 днів, і не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.

Раніше в Інституті вивчення війни наголошували, що Володимир Путін уникатиме обговорення війни в Україні у своїй президентській кампанії 2024 року, оскільки це може збільшити подальші інформаційні витрати Москви. Він зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.

Також ми писали, що, за даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.