В Словакии сообщили, когда состоятся президентские выборы

Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: TASR

Спикер Национального совета Словакии Питер Пеллегрини объявил дату проведения президентских выборов в стране. Первый тур состоится 23 марта, а возможный второй — 6 апреля.

Об этом сообщает TASR.

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Президента в Словакии выбирают прямым голосованием на пятилетний срок. Конституция страны предусматривает, что кандидата должны выдвигать по меньшей мере 15 законодателей или он должен получить под петицией подписи 15 000 граждан.

Второй тур выборов проводится в течение 14 дней со дня проведения первого при условии, что ни одному из кандидатов не удастся набрать большинство голосов в первом. В него могут пройти два кандидата.

Срок полномочий действующего президента Зузаны Чапутовой истекает 15 июня 2024 года. Известно, что она не будет переизбираться.

Среди вероятных кандидатов называют дипломата и бывшего министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.

Напомним, Словакия передаст Украине пакет гуманитарной помощи на 203 тысяч евро. В него войдут продукты питания, аптечки, одежда.

Также мы писали, что на фоне российских массированных атак по украинским городам президент Словакии Зузана Чапутова сделала заявление о предоставлении оружия Украине. Лидер страны призвала предоставить средства самообороны для Украины для борьбы в войне с Россией.