Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: росСМИ

Внеочередные выборы в Азербайджане пройдут уже в феврале 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.

Об этом сообщают росСМИ.

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Внеочередные выборы в Азербайджане

Сегодня действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных выборов в республике 7 февраля 2024 года. Предварительно выборы должны были состояться в 2025 году

Также известно, что сам Алиев также примет участие в президентских выборах. По конституции республики один человек может занимать должность главы страны огромное количество сроков. Он возглавляет страну уже с 2003 года.

Что известно об Ильхаме Алиеве

Ильхам Алиев — азербайджанский государственный и политический деятель, действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Он унаследовал власть от своего отца, который был высокопоставленным чиновником КГБ Азербайджанской ССР, впоследствии руководивший страной с небольшим перерывом почти 30 лет (как Первый секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР 1969-1982, как Президент Азербайджана 1993-2003).

Ильхам Алиев четырежды побеждал на президентских выборах, только в 2018 году на выборах он набрал более 86% голосов. Многие исследователи исследовали режим Алиева и пришли к выводу, что он диктаторский.

В 2009 году Ильхам Алиев был включен в книгу "500 самых влиятельных мусульман мира".

Напомним, что, по данным ГУР, на временно оккупированных территориях Украины Кремль планирует провести президентские выборы. Власти России уже приказали провести принудительную паспортизацию жителей оккупированных земель.