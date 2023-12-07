В Азербайджані відбудуться позачергові вибори

Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: росЗМІ

Позачергові вибори в Азербайджані відбудуться вже у лютому 2024 року. Відповідне розпорядження підписав президент республіки Ільхам Алієв.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Сьогодні чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про проведення позачергових виборів в республіці вже 7 лютого 2024 року. Попередньо вибори мали відбутися 2025 року.

Також відомо, що сам Алієв також буде брати участь у президентських виборах. За конституцією республіки одна людина може обіймати посаду глави держави необмежену кількість термінів. Він очолює країну вже з 2003 року.

Що відомо про Ільхама Алієва

Ільхам Алієв — азербайджанський державний і політичний діяч, чинний президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року. Він успадкував владу від свого батька, який був високопоставленим чиновником КДБ Азербайджанської РСР, що згодом керував країною з невеликою перервою майже 30 років (як Перший секретар ЦК КП Азербайджанської РСР 1969-1982, як Президент Азербайджану 1993-2003).

Ільхам Алієв чотири рази перемагав на президентських виборах, лише 2018 року на виборах він набрав понад 86% голосів. Багато дослідників досліджували режим Алієва і дійшли висновку, що він диктаторський.

У 2009 році Ільхам Алієв був включений до книги "500 найвпливовіших мусульман світу".

Нагадаємо, що, за даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.