Люди голосуют в России. Фото: росСМИ

Российские власти вводят выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью этого является предоставление легитимности полномасштабной войне.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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Российские выборы на ВОТ Украины

Как пишет разведка, 11 декабря этого года Центральная избирательная комиссия России объявила о проведении президентских выборов в марте следующего года на территориях Украины, находящихся в оккупации РФ. По данным разведки такое голосование на ВТО будет не свободным и не честным.

"Российские власти почти наверняка рассматривают достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят придать ощущение легитимности российскому вторжению", — указали в разведке.

Чтобы победил российский лидер Владимир Путин, оккупационные власти будут вводить многочисленные фальсификации выборов и осуществлять запугивание граждан.

Уведомление о цели выборов в оккупации. Фото: разведка Великобритании

Напомним, в России разрешили жителям временно оккупированных территорий Украины голосовать на "президентских выборах" без паспорта. ЦИК РФ соответствующее положение уже зарегистрировал.

Добавим, в РФ продолжают готовиться к предстоящим президентским выборам. Их планируют провести и на оккупированных территориях Луганской области. Там состоится так называемое досрочное голосование. Оно продлится с 25 февраля по 14 марта.