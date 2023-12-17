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В британській розвідці пояснили мету проведення "виборів" Росії в окупації

17 грудня 2023 11:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В британській розвідці пояснили мету проведення "виборів" Росії в окупації
Люди голосують в Росії. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська влада запроваджує вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою цього є надання легітимності повномасштабній війні.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

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Російські вибори на ТОТ України

Як пише розвідка, 11 грудня цього року, Центральна виборча комісія Росії оголосила про проведення президентських виборів у березні наступного року на територіях України, що знаходяться в окупації РФ. За даними розвідки таке голосування на ТОТ буде не вільним і не чесним.

"Російська влада майже напевно розглядає досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вона хоче надати відчуття легітимності російському вторгненню", — вказали в розвідці.

Для того аби переміг російський лідер Володимир Путін, окупаційна влада буде запроваджувати численні фальсифікації виборів і здійснювати залякування громадян.

Повідомлення про меті виборів в окупації
Повідомлення про мету виборів в окупації. Фото: розвідка Великої Британії

Нагадаємо, в Росії дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України голосувати на "президентських виборах" без паспорта. ЦВК РФ відповідне положення вже зареєструвала.

Додамо, у РФ продовжують готуватися до майбутніх президентських виборів. Їх планують провести і на окупованих територіях Луганщини. Там відбудеться так зване дострокове голосування. Воно триватиме від 25 лютого до 14 березня.

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