В британській розвідці пояснили мету проведення "виборів" Росії в окупації
Російська влада запроваджує вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою цього є надання легітимності повномасштабній війні.
Про це повідомили у розвідці Великої Британії.
Російські вибори на ТОТ України
Як пише розвідка, 11 грудня цього року, Центральна виборча комісія Росії оголосила про проведення президентських виборів у березні наступного року на територіях України, що знаходяться в окупації РФ. За даними розвідки таке голосування на ТОТ буде не вільним і не чесним.
"Російська влада майже напевно розглядає досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вона хоче надати відчуття легітимності російському вторгненню", — вказали в розвідці.
Для того аби переміг російський лідер Володимир Путін, окупаційна влада буде запроваджувати численні фальсифікації виборів і здійснювати залякування громадян.
Нагадаємо, в Росії дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України голосувати на "президентських виборах" без паспорта. ЦВК РФ відповідне положення вже зареєструвала.
Додамо, у РФ продовжують готуватися до майбутніх президентських виборів. Їх планують провести і на окупованих територіях Луганщини. Там відбудеться так зване дострокове голосування. Воно триватиме від 25 лютого до 14 березня.
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