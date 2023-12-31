Верховный суд США не знает, как вести дела Трампа в 2024 году

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Этим летом Дональд Трамп был обвинен в нескольких уголовных делах. Из-за этого создалось впечатление, что большую часть предвыборной кампании бывший президент США проведет в зале суда. Впрочем, все оказалось не так-то просто — Верховному суду не удается эффективно вести дела против экспрезидента.

Об этом сообщает The Guardian.

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В связи с тем, что дело о вмешательстве в федеральные выборы 2020 года приостановлено в ожидании апелляции, а дело о секретных документах неоднократно переносилось, Трампа не ждут долговременные судебные тяжбы.

Трамп не признал себя виновным в инкриминируемых ему уголовных делах, а именно:

сговор в целях отмены выборов 2020 года в Вашингтоне;

содержание секретной информации о национальной обороне и препятствования правосудию во Флориде;

сговор с целью отмены выборов 2020 года в Джорджии и выплата заказных денег звезде фильмов для взрослых в Нью-Йорке.

В следующем году Верховный суд намерен рассмотреть вопрос о том, могут ли федеральные прокуроры предъявить обвинение фигурантам массовых беспорядков 6 января по уставу, согласно которому препятствование официальному рассмотрению Конгресса является преступлением, которое также легло в основу двух из четырех обвинений против Трампа.

Что ждет Трампа в 2024 году

Тем не менее, судьям никак не удается организовать полноценное судебное преследование Дональда Трампа, поскольку во всех этих многочисленных делах есть куча особенностей, которые следует учитывать.

В 2024 году большую часть судебных тяжб по этому поводу возьмут на себя адвокаты Трампа. Сам он с головой сосредоточится на проведении предвыборной кампании.

Ранее мы сообщали, что еще один штат США запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты на первичных выборах Республиканской партии. Речь идет о штате Мэн.