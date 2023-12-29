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Трампу заборонили балотуватися на виборах ще в одному штаті

29 грудня 2023 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трампу заборонили балотуватися на виборах ще в одному штаті
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid/Pool/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ще один штат США заборонив Дональду Трампу балотуватися в президенти під час первинних виборів Республіканської партії. Йдеться про штат Мен.

Про це повідомляє AP з посиланням на держсекретаря штату Мен Шенні Беллоуз.

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Своє рішення державний секретар штату пояснила 14-ю поправкою до конституції США. Вона забороняє балотуватися учасникам заколоту, а Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

"Пан Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його провокаційною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його", — наголосила Беллоуз.

За її словами, Трамп періодично закликав прихильників поводитися мирно та слухатися правоохоронців, але це не виправдовує його.

Рішення може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді. У штабі експрезидента вже підтвердили готовність зробити це.

CNN пише, що речник кампанії Трампа Стівен Чанг звинуватив Беллоуз в тому, що вона вирішила втрутитися в президентські вибори.

Нагадаємо, суд штату Колорадо виніс вирок експрезиденту США Дональду Трампу заборонити йому брати участь у виборах на посаду президента Сполучених Штатів 2024 року. Зазначається, що він є невідповідним кандидатом.

Також ми писали, що американський позапартійний сайт, який присвячений питанням національної безпеки, повідомив, що щонайменше 16 штатів США проти участі Дональда Трампа у виборах президента. У позовах стверджується, що йому не можна займати цю посаду, оскільки він брав участь у заколоті своїми діями, пов'язаними з бунтом у Капітолії 6 січня 2021 року.

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