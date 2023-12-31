Верховний суд США не знає, як вести справи Трампа у 2024 році
Цього літа Дональда Трампа було звинувачено у кількох кримінальних справах. Через це склалося враження, що більшу частину передвиборчої компанії колишній президент США проведе у залі суду. Втім, все виявилося не так просто — Верховному суду не вдається ефективно вести справи проти експрезидента.
Про це повідомляє The Guardian.
Суди над Трампом затримуються
У зв’язку з тим, що справа про втручання у федеральні вибори 2020 року призупинена в очікуванні апеляції, а справа про секретні документи неодноразово переносилася, на Трампа не чекають довгочасні судові тяганини.
Трамп не визнав себе винним в інкримінованих йому кримінальних справах, а саме:
- змова з метою скасування виборів 2020 року у Вашингтоні;
- утримання секретної інформації про національну оборону та перешкоджання правосуддю у Флориді;
- змова з метою скасування виборів 2020 року в Джорджії та виплата замовних грошей зірці фільмів для дорослих у Нью-Йорку.
Наступного року Верховний суд має намір розглянути питання про те, чи можуть федеральні прокурори висунути обвинувачення фігурантам масових заворушень 6 січня за статутом, згідно з яким перешкоджання офіційному розгляду Конгресу є злочином, що також лягло в основу двох із чотирьох звинувачень проти Трампа.
Що чекає на Трампа в 2024 році
Тим не менш, суддям ніяк не вдається організувати повноцінне судове переслідування Дональда ТРампа, оскільки в усіх цих багаточисельних справах є купа особливостей, які варто враховувати.
У 2024 році більшу частину судових тяганин з цього приводу візьмуть на себе адвокати Трампа. Сам же він з головою зосередиться на проведенні передвиборчої кампанії.
Раніше ми повідомляли, що ще один штат США заборонив Дональду Трампу балотуватися в президенти під час первинних виборів Республіканської партії. Йдеться про штат Мен.
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