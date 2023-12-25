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"Избирательный штаб Путина" — как россияне готовятся к псевдовыборам на ТОТ Херсонщины

25 декабря 2023 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Избирательный штаб Путина" — как россияне готовятся к псевдовыборам на ТОТ Херсонщины
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россияне продолжают активную подготовку к псевдовыборам российского диктатора Владимира Путина. Правда, это театральное действие происходит не только в РФ, но и на временно оккупированных территориях, в частности Херсонской области. Там враг создал "избирательный штаб Путина".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В Центре рассказали, что из-за отсутствия людей оккупанты растянули выборы на три дня и разрешили голосовать за "местом жительства"

"В рамках подготовки к имитации волеизъявления на левом берегу Херсонщины враг создал "избирательный штаб Владимира Путина", который должен курировать действиями "волонтеров" из РФ. Последних свозят в регион для фальсификаций и массовки", — рассказывают подпольщики.

Таким образом, так называемые волонтеры за "поддержку" вооруженных окупантов собирают подписи для повторного избрания Путина президентом не только среди местного населения, но и среди военнослужащих российских Вооруженных сил.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к проведению "выборов" на ВОТ станет законной целью для "Руху Опору", и акцентирует, что все гастролеры не имеют социального статуса в самой РФ и их государство не гарантирует им и их семьям никаких выплат в случае несчастного случая", — добавили в Сопротивлении.

Напомним, что в России придумали способ, как бороться с низким рейтингом Путина в некоторых регионах.

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