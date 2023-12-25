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"Виборчий штаб Путіна" — як росіяни готуються до псевдовиборів на ТОТ Херсонщини

25 грудня 2023 02:13
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Інна Буряк
редактор
"Виборчий штаб Путіна" — як росіяни готуються до псевдовиборів на ТОТ Херсонщини
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росіяни продовжують активну підготовку до псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна. Щоправда, це театральне дійство відбувається не лише у РФ, а й на тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонської області. Там ворог створив "виборчий штаб Путіна".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Псевдовибори Путіна в окупації

У Центрі розповіли, що через відсутність людей окупанти розтягнули вибори на три дні й дозволи голосувати за "місцем проживання"

"В межах підготовки до імітації волевиявлення на лівому березі Херсонщини ворог створив "виборчий штаб Владіміра Путіна", який має курувати діями "волонтерів" з РФ. Останніх звозять в регіон для фальсифікацій та масовки", — розповідають підпільники.

Таким чином так звані волонтери за "підтримки" озброєних окупантів збирають підписи для повторного обрання Путіна президентом не лише серед місцевого населення, а й серед військовослужбовців російських Збройних сил.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до проведення "виборів" на ТОТ стане законною ціллю для Руху Опору, й акцентує що всі гастролери не мають соціального статусу у самій РФ і їх держава не гарантує їм та їх родинам жодних виплат у разі нещасного випадку", — додали в Спротиві.

Нагадаємо, що в Росії вигадали спосіб, як боротися з низьким рейтингом Путіна в деяких регіонах.

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