У Росії вигадали спосіб, як боротися з низьким рейтингом Путіна в деяких регіонах

Виборча дільниця в Росії. Фото: facebook.com/CIKRussia

В Росії для проведення електронного голосування обрали регіони, де на минулих президентських виборах була найнижча явка. На жодній з дільниць, де у президента Росії Володимира Путіна був високий рейтинг, дистанційно проголосувати не дозволять.

Інформація про це міститься у списку Центральної виборчої комісії Росії.

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Відповідно до інформації списку, для проведення електронного голосування обрали регіони із середньою та низькою явкою. Дистанційно проголосувати не можливо буде в жодному з 15 регіонів, де була найвища явка на виборах президента Росії у 2018 році.

Регіони проведення електронного голосування у РФ. Фото: ЦВК Росії

За даними ЦВК РФ, взяти участь у електронному голосуванні зможуть близько 38 млн. виборців.

На минулих виборах у 20 з 29 регіонів кількість прихильників Путіна була нижче від середнього показника по країні —76,7%.

Як відомо, у 2018 році найнижчий результат у Путіна був на Алтаї. У цьому регіоні за нього віддали свої голоси 64,6% виборців. У Камчатському краї за нього проголосували 69,4% росіян, у Новосибірській області — 71,1%.

Вибори президента у Росії

Нагадаємо, російська влада запроваджує вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою цього є надання легітимності повномасштабній війні.

Додамо, в Росії дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України голосувати на "президентських виборах" без паспорта. ЦВК РФ відповідне положення вже зареєструвала.

Як повідомлялося раніше, під час проведення президентських виборів на окупованих територіях влада Росії хоче запровадити можливість голосувати навіть з українським паспортом. Йдеться про документи українців, які були видані до 30 вересня 2022 року.