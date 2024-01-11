Выборы в Тайване — возможны ли провокации со стороны Китая и эскалация ситуации

Ящик для голосования в Тайбэе, Тайвань. Фото архивное: Reuters

На фоне предстоящих выборов в Тайване, которые состоятся 13 января, нельзя исключать определенных провокаций в этот день со стороны Китая. Такие действия уже "традиционны" для Пекина — это может быть вторжение авиации в воздушное пространство региона или активность флота. Впрочем, вероятность эскалации ситуации остается достаточно низкой.

Такое мнение высказала политолог, специалист по Индо-Тихоокеанскому региону Алина Гриценко в комментарии для Новини.LIVE.

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Выборы в Тайване — какие возможны провокации со стороны Китая

"Провокаций, конечно, исключать нельзя, но это будет выглядеть так, как традиционные манипуляции, которые Китай использует. Возможно, вторжение самолетов в воздушное пространство Тайваня или активность со стороны флота. Достоверность того, что там будут кардинальные сдвиги, эскалация ситуации, пока что остается низкой", — резюмировала Алина Гриценко.

Эксперт добавила, что Китай, вероятно, займет нейтральную позицию и будет наблюдать за избирательным процессом в Тайване "со стороны". Ведь точно предсказать, кто выиграет — довольно сложно.

Дело в том, что в общем есть два фаворита среди кандидатов в президенты — Лай Чинте от ДПП и Хоу Ю-и от партии Гоминьдан. Процент разрыва между ними очень мал.

Что известно о выборах в Тайване

Напомним, ранее мы сообщали, что этот год начнется для Тайваня с выборов президента. Будущее острова — одна из ключевых причин противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем, разведка Тайбэя предупредила о кампании по дезинформации, которую Китай начал против Демократической прогрессивной партии и ее кандидата.

Добавим, что в Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Чиндэ объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

Также мы писали, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.