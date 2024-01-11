Вибори у Тайвані — чи можливі провокації з боку Китаю та ескалація ситуації

Скринька для голосування у Тайбеї, Тайвань. Фото архівне: Reuters

На тлі майбутніх виборів у Тайвані, що відбудуться 13 січня, не можна виключати певних провокацій у цей день з боку Китаю. Такі дії є вже "традиційними" для Пекіну — це може бути вторгнення авіації у повітряний простір регіону чи активність флоту. Втім, вірогідність ескалації ситуації залишається досить низькою.

Таку думку висловила політолог, фахівець з Індо-Тихоокеанського регіону Аліна Гриценко у коментарі для Новини.LIVE.

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Вибори у Тайвані — які можливі провокації з боку Китаю

"Провокацій, звісно, виключати не можна, але це матиме такий вигляд, як традиційні маніпуляції, які Китай використовує. Можливо, вторгнення літаків у повітряний простір Тайваню або активність з боку флоту. Вірогідність того, що там будуть кардинальні зрушення, ескалація ситуації, поки що залишається низькою", — резюмувала Аліна Гриценко.

Експертка додала, що Китай, ймовірно, займе нейтральну позицію й спостерігатиме за виборчим процесом у Тайвані "з боку". Адже, точно передбачити, хто виграє — досить складно.

Річ у тім, що загалом є два фаворити серед кандидатів у президенти — Лай Чінте від ДПП та Хоу Ю-і від партії Гоміньдан. Відсоток розриву між ними дуже малий.

Що відомо про вибори у Тайвані

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цей рік розпочнеться для Тайваню з виборів президента. Майбутнє острова — одна з ключових причин протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Разом з тим розвідка Тайбея попередила про кампанію з дезінформації, яку Китай розпочав проти Демократичної прогресивної партії та її кандидата.

Додамо, що у Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Чінде оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.

Також ми писали, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.