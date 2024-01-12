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Выборы в Тайване — какие изменения ждут Украину

12 января 2024 20:25
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Козюк Татьяна
редактор
Выборы в Тайване — какие изменения ждут Украину
Фаворит предвыборной гонки на Тайване Лай Чинте. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Результаты предстоящих выборов в Тайване, которые состоятся 13 января, вряд ли что-то изменят для Украины. Так или иначе, между нашим государством и регионом есть экономические отношения, там настроены продолжать оказывать финансовую и гуманитарную помощь. Впрочем, в случае победы представителя партии Гуминьдан этот процесс может затормозиться.

Такое мнение высказала политолог, специалист по Индо-Тихоокеанскому региону Алина Гриценко в комментарии для Новини.LIVE.

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"Я не думаю, что для Украины что-то существенно изменится. У нас экономические отношения с Тайванем присутствуют, Тайвань настроен на предоставление финансовой и гуманитарной помощи Украине", — резюмировала политология.

По ее словам, в случае победы кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) уровень поддержки останется таким же. Если к власти придет Хоу Ю-и, представитель партии Гуминьдан, процесс оказания помощи может несколько затормозиться.

Что известно о выборах в Тайване

Напомним, ранее мы сообщали, что этот год начнется для Тайваня по выборам президента. Будущее острова — одна из ключевых причин противостояния Китая и Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем, разведка Тайбэя предупредила о кампании по дезинформации, которую Китай начал против Демократической прогрессивной партии и ее кандидата.

Добавим, что в Тайване кандидат в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и фаворит гонки Лай Чинтэ объявил, что не собирается в случае победы провозглашать независимость острова от Китая.

война
выборы
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Тайвань
политики

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