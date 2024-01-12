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Вибори у Тайвані — які зміни чекають на Україну

12 січня 2024 20:25
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Козюк Тетяна
редактор
Вибори у Тайвані — які зміни чекають на Україну
Фаворит передвиборчих перегонів на Тайвані Лай Чінте. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Результати майбутніх виборів у Тайвані, які відбудуться 13 січня, навряд чи щось змінять для України. Так чи інакше, між нашої державою та регіоном наявні економічні відносини, там налаштовані продовжувати надавати фінансову та гуманітарну допомогу. Втім, у випадку перемоги представника від партії Гуміньдан цей процес може загальмуватися. 

Таку думку висловила політолог, фахівець з Індо-Тихоокеанського регіону Аліна Гриценко у коментарі для Новини.LIVE.

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Вибори у Тайвані — що зміниться для України

"Я не думаю, що для України щось суттєво зміниться. В нас економічні відносини з Тайванем наявні, Тайвань налаштований на надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні", — резюмувала політологиня. 

За її словами, у випадку перемоги кандидата від Демократичної прогресивної партії (ДПП) рівень підтримки залишається такий самий. Якщо ж до влади прийде Хоу Ю-і, представник партії Гуміньдан, процес надання допомоги може дещо загальмуватися. 

Що відомо про вибори у Тайвані

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цей рік розпочнеться для Тайваню з виборів президента. Майбутнє острова — одна з ключових причин протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Разом з тим розвідка Тайбея попередила про кампанію з дезінформації, яку Китай розпочав проти Демократичної прогресивної партії та її кандидата.

Додамо, що у Тайвані кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) і фаворит перегонів Лай Чінте оголосив, що не збирається у разі перемоги проголошувати незалежність острова від Китаю.

війна
вибори
Україна
Тайвань
політики

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