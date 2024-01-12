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Выборы в Тайване и позиция Китая — прогноз от дипломата Осипенко

12 января 2024 15:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Выборы в Тайване и позиция Китая — прогноз от дипломата Осипенко
Агитационный митинг в преддверии выборов в Тайване. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Дипломат Руслан Осипенко заявил, что последняя встреча американского президента Джо Байдена с президентом КНР Си Цзиньпином повлияла на мнение Пекина по поводу начала конфликта с Тайванем. Обе страны не готовы к таким экономическим затратам.

Об этом Руслан Осипенко рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Недавно агентство Bloomberg спрогнозировало, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн долларов, что составляет 10% мирового ВВП. Это более серьезные последствия, чем от войны России в Украине, пандемии коронавируса или глобального финансового кризиса.

Дипломат Осипенко также считает, что такое решение КНР приведет к страшным последствиям, но встреча Байдена и Си Цзиньпина отложила войну в Тайване. Обе страны не готовы к таким экономическим потерям.

Кроме того, дипломат добавил, что у Китая сложная ситуация по реформированию армии. Об этом свидетельствуют чистки в армии, и к 2025 году вряд ли проведут полностью реформу и сделают армию технологичной, чтобы это позволило им силовым путем захватить Тайвань.

"Если Китаю не удастся восстановить свои экономические связи, внешнюю торговлю и безработицу среди молодежи, то единственный выход для руководства КНР — направить внутреннее давление на внешние контуры. Тайвань станет удобным, чтобы направить на него весь этот негатив", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, о "воссоединении" Китая с Тайванем. Он акцентировал, что это событие неизбежно.

США
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выборы
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дипломатия

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