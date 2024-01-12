Вибори в Тайвані та позиція Китаю — прогноз від дипломата Осипенка

Агітаційний мітинг напередодні виборів у Тайвані. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Дипломат Руслан Осипенко заявив, що остання зустріч американського президента Джо Байдена з президентом КНР Сі Цзіньпіном вплинула на думку Пекіна щодо початку конфлікту з Тайванем. Обидві країни не готові до таких економічних витрат.

Про це Руслан Осипенко розповів в ефірі Новини.LIVE.

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Позиція Китаю щодо виборів в Тайвані

Нещодавно агенція Bloomberg спрогнозувала, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП. Це серйозніші наслідки, ніж від війни Росії в Україні, пандемії коронавірусу чи глобальної фінансової кризи.

Дипломат Осипенко також вважає, що таке рішення КНР призведе до страшних наслідків, але зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна "відклала" війну у Тайвані. Обидві країни не готові до таких економічних втрат.

Крім того, дипломат додав, в Китаю складна ситуація з реформування армії. Про це свідчать чистки в армії, і до 2025 року навряд чи проведуть повністю реформу і зроблять армію технологічною, щоб це дало їм можливість силовим шляхом захоплювати Тайвань.

"Якщо Китаю не вдасться відновити свої економічні зв'язки, зовнішню торгівлю і безробіття серед молоді, то єдиний вихід для керівництва КНР — спрямувати внутрішній тиск на зовнішні контури. Тайвань стане зручним, аби спрямувати на нього весь цей негатив", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у своєму новорічному зверненні заявив, про "воззʼєднання" Китаю з Тайванем. Він акцентував, що ця подія неминуча.