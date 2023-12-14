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Жители Бердянска боятся предстоящих выборов — заместитель главы райсовета

14 декабря 2023 06:48
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Жители Бердянска боятся предстоящих выборов — заместитель главы райсовета
Временно оккупированный Бердянск. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Выборы президента России 2024 года будут проходить также и на оккупированных украинских территориях. Однако россиянам нужны работники на избирательные участки, а местные жители боятся участвовать в этом.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Будущие президентские выборы РФ уже будут третьими псевдовыборами в оккупированном Бердянске.

"Когда был первый так называемый референдум, потом местные выборы так называемые, то у них была проблема, которая усугублялась только — это проблема с работниками избирательных участков, это и с теми, кто эти урны носит, и тд", — поделился Виктор Дудукалов.

Местные жители не хотят работать на участках по нескольким причинам, говорит заместитель председателя райсовета. Однако главная из них — это наличие уголовной ответственности за участие в организации псевдовыборов. Эти люди могут быть привлечены к ответственности после деоккупации территории.

Такие случаи уже были — жительница Бердянского района была задержана за участие в так называемых местных выборах. Так что местные уже знают — ответственность после деоккупации неизбежна.

"Поэтому на определенных оккупированных территориях есть такая практика у россиян, что они уже завозят приезжих организаторов так называемых выборов, которые начинают процессы избирательные", — рассказал Дудукалов.

Хотя оккупанты еще не начали заниматься подготовкой к выборам, поскольку до сих пор не могут починить инфраструктуру, поврежденную сильным штормом в конце ноября. Но пропаганда там длится круглый год.

"У нас сегодня в Бердянске все рекламные поверхности заклеены агитацией, пропагандой, цитатами их президента", — сообщил заместитель председателя райсовета.

Напомним, российская центральная избирательная комиссия приняла постановление о проведении президентских выборов РФ 2024 года на оккупированных территориях Украины.

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