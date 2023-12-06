Байден назвав єдину причину, чому вирішив балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Чинний президент США Джо Байден заявив, що, можливо, він би не балотувався на другий термін, якби експрезидент Дональд Трамп не прагнув повернутися в Білий дім. Він хвилюється, що президентство Трампа загрожує американській демократії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Президент Джо Байден заявив, що не хотів залишатися на другий термін і був задоволений лише одним, але зробив це тільки через те, що експрезидент Дональд Трамп прагне повернутися до влади. Він вважає, що Трамп — серйозна загроза для американської демократії.

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти", — сказав Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію.

Окрім того, він розкритикував "радикальну програму" Трампа і вказав, що це небезпечно, бо якщо він повернеться в президентство, він скасує демократичні інститути США, закони, які дозволяють більшій кількості людей отримати доступ до медичної допомоги, і посилить обмеження прав на аборти.

Нагадаємо, суддя в американському штаті Колорадо дозволив Дональду Трампу балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки наступного року. Було відхилено спробу дискваліфікувати колишнього президента за його дії до нападу його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.

Також ми писали, що наразі Дональд Трамп має невелику, але явну перевагу над чинним лідером країни Джо Байденом на виборах. За Байдена готові проголосувати все менше громадян США.