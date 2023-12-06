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Байден назвал единственную причину, почему решил баллотироваться на второй срок

6 декабря 2023 07:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Байден назвал единственную причину, почему решил баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Действующий президент США Джо Байден заявил, что, возможно, он не баллотировался бы на второй срок, если бы экс-президент Дональд Трамп не стремился вернуться в Белый дом. Он беспокоится, что президентство Трампа угрожает американской демократии.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Президент Джо Байден заявил, что не хотел оставаться на второй срок и был доволен только одним, но сделал это только потому, что экс-президент Дональд Трамп стремится вернуться к власти. Он считает, что Трамп — серьезная угроза для американской демократии.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить", — сказал Байден во время сбора средств на предвыборную кампанию.

Кроме того, он раскритиковал "радикальную программу" Трампа и указал, что это опасно, потому что, если он вернется в президентство, он отменяет демократические институты США; законы, позволяющие большему количеству людей получить доступ к медицинской помощи и усилит ограничение прав на аборты.

Напомним, судья в американском штате Колорадо разрешил Дональду Трампу баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в следующем году. Была отвергнута попытка дисквалифицировать бывшего президента за его действия до нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Также мы писали, что Дональд Трамп сейчас имеет небольшое, но явное преимущество над действующим лидером страны Джо Байденом на выборах. За Байдена готовы проголосовать все меньше граждан США.

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