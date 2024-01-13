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Дипломат назвав сценарії, як Китай може втрутитися у вибори Тайваню

13 січня 2024 07:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дипломат назвав сценарії, як Китай може втрутитися у вибори Тайваню
Агітаційний мітинг напередодні виборів у Тайвані. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Китай не приховує свого невдоволення проведенням виборів у Тайвані та всіляко намагається втрутитись. Один із таких сценаріїв — інформаційна війна.

Про це повідомив дипломат Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

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Як Китай може втручатись у вибори Тайваню

Осипенко розповів, що в Тайвані є багато китайської агентури, яка може втручатися у вибори, які відбудуться вже 13 січня. Крім того, це можна зробити через інформаційну складову. 

"Коли ви дискредитуєте демократичну партію, кажете, що ця партія привела до того, що ескалюються стосунки між континентальним Тайванем та Китаєм, а от за часів "Гоміндана" (перша правляча політична партія в історії Республіканського Китаю, існує з 1912 року. — Ред.) ми розвивали стосунки, зросла торгівля, всі були задоволені і ніхто не казав про незалежність", — пояснює дипломат.

За його словами, триватиме потужна інформаційна війна, буде обробка в сучасності інформаційного світу і це може бути страшнішим за збройний конфлікт, адже людям можна "переформатувати" мізки і вони самі голосуватимуть за той уряд, який вигідний Китаю. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що вибори в Тайвані будуть перши та справжнім викликом для США у новому році для досягнення мети адміністрації Джо Байдена стабілізувати зв’язки з Китаєм. 

війна
Китай
вибори
Тайвань

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