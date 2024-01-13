Дипломат назвал сценарии, как Китай может вмешаться в выборы Тайваня

Агитационный митинг в преддверии выборов в Тайване. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Китай не скрывает своего недовольства проведением выборов в Тайване и всячески пытается вмешаться. Один из таких сценариев — информационная война.

Об этом сообщил дипломат Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE.

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Осипенко рассказал, что в Тайване много китайской агентуры, которая может вмешиваться в выборы, которые состоятся уже 13 января. Кроме того, это можно сделать по информационной составляющей.

"Когда вы дискредитируете демократическую партию, говорите, что эта партия привела к тому, что эскалируются отношения между континентальным Тайванем и Китаем, а во времена "Гоминдана" (первая правящая политическая партия в истории Республиканского Китая, существует с 1912 года. — Ред. ) мы развивали отношения, выросла торговля, все были довольны и никто не говорил о независимости", — объясняет дипломат.

По его словам, будет продолжаться мощная информационная война, будет обработка в современности информационного мира и это может быть страшнее за вооруженный конфликт, ведь людям можно "переформатировать" мозги и они сами будут голосовать за то правительство, которое выгодно Китаю.

Напомним, что недавно мы писали, что выборы в Тайване будут первым и настоящим вызовом для США в новом году для достижения цели администрации Джо Байдена стабилизировать связи с Китаем.