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Дипломат назвал сценарии, как Китай может вмешаться в выборы Тайваня

13 января 2024 07:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дипломат назвал сценарии, как Китай может вмешаться в выборы Тайваня
Агитационный митинг в преддверии выборов в Тайване. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Китай не скрывает своего недовольства проведением выборов в Тайване и всячески пытается вмешаться. Один из таких сценариев — информационная война.

Об этом сообщил дипломат Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE.

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Как Китай может вмешиваться в выборы Тайваня

Осипенко рассказал, что в Тайване много китайской агентуры, которая может вмешиваться в выборы, которые состоятся уже 13 января. Кроме того, это можно сделать по информационной составляющей.

"Когда вы дискредитируете демократическую партию, говорите, что эта партия привела к тому, что эскалируются отношения между континентальным Тайванем и Китаем, а во времена "Гоминдана" (первая правящая политическая партия в истории Республиканского Китая, существует с 1912 года. — Ред. ) мы развивали отношения, выросла торговля, все были довольны и никто не говорил о независимости", — объясняет дипломат.

По его словам, будет продолжаться мощная информационная война, будет обработка в современности информационного мира и это может быть страшнее за вооруженный конфликт, ведь людям можно "переформатировать" мозги и они сами будут голосовать за то правительство, которое выгодно Китаю.

Напомним, что недавно мы писали, что выборы в Тайване будут первым и настоящим вызовом для США в новом году для достижения цели администрации Джо Байдена стабилизировать связи с Китаем.

война
Китай
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Тайвань

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