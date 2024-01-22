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Главный конкурент Трампа снял свою кандидатуру с выборов президента США

22 января 2024 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Главный конкурент Трампа снял свою кандидатуру с выборов президента США
Кандидат в президенты Рон ДеСантис в канун президентских выборов. Фото: REUTERS/Randall Hill
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис снял свою кандидатуру с президентской гонки США и поддержал Дональда Трампа. Де Сантис говорит, что у него нет "четкого пути к победе".

Об этом Рон Де Сантис сообщил в своем Х.

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По словам республиканца, у него нет "четкого пути к победе" и он приостанавливает свою президентскую кампанию на выборы.

"Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата, больше остановок кампании, больше интервью, я бы сделал это. Но я не могу просить наших поклонников жертвовать свое время и ресурсы. У нас нет четкого пути к победе. Соответственно, я сегодня приостанавливаю свою кампанию", — говорится в сообщении.

Кроме того, он заявил, что поддерживает бывшего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Рон ДеСантис подчеркнул, что большинство республиканцев "хотят дать Трампу еще один шанс".

"Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или к переупаковке, сформированной из перегретого корпоративизма, который представляет Никки Хейли", — сказал ДеСантис.

Напомним, недавно претендент на выдвижение от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки. 38-летний мультимиллионер заявил, что поддержит экс-президента Дональда Трампа.

Также мы писали, что экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.

США
выборы
Дональд Трамп
президент

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