Кулеба відреагував на підготовку росіян до виборів на окупованих територіях України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував підготовку російських загарбників до виборів на тимчасово окупованих територіях. Він назвав їх черговим фарсом та закликав Організацію з безпеки і співробітництва в Європі відреагувати.

Про це у п'ятницю, 2 лютого, Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з чинним главою ОБСЄ Ієном Боргом в Києві.

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"Добре відомо, що Росія готує на тимчасово окупованих територіях України черговий фарс, який вона називатиме виборами. Хочу ще раз чітко заявити, що нинішня російська диктатура нічого не має спільного ні з виборами, ні з демократією, і, відповідно, ОБСЄ має відреагувати на ці злочинні дії", — наголосив Кулеба.

Він також говорив про захист прав національної меншини на території Росії. За його словами, нещодавні події в Уфі вкотре засвідчили, що Росія — це в'язниця народів.

"Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни і за підтримку башкирської культури, ідентичності", — зазначив міністр.

Очільник МЗС каже, що Москва активно мобілізує на війну в Україну саме нацменшину, переслідуючи цим дві мети:

продовження агресії;

проведення в такий спосіб етнічних чисток на своїй території.

Кулеба наголосив, що в ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин.

"Закликаємо ОБСЄ зробити питання захисту прав меншини в Росії одним із пріоритетних на порядку денному людського виміру ОБСЄ", — сказав він.

Міністр додав, що подальша ізоляція дипломатів та пропагандистів РФ — це питання не лише колективної безпеки, а й колективної інформаційної гігієни.

Нагадаємо, Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські загарбники готуються "малювати" явку на виборах президента РФ. Пропагандисти не полишають спроб створити ілюзію масової підтримки режиму диктатора Росії Володимира Путіна.