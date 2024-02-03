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Кулеба відреагував на підготовку росіян до виборів на окупованих територіях України

3 лютого 2024 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба відреагував на підготовку росіян до виборів на окупованих територіях України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував підготовку російських загарбників до виборів на тимчасово окупованих територіях. Він назвав їх черговим фарсом та закликав Організацію з безпеки і співробітництва в Європі відреагувати. 

Про це у п'ятницю, 2 лютого, Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з чинним главою ОБСЄ Ієном Боргом в Києві.

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"Добре відомо, що Росія готує на тимчасово окупованих територіях України черговий фарс, який вона називатиме виборами. Хочу ще раз чітко заявити, що нинішня російська диктатура нічого не має спільного ні з виборами, ні з демократією, і, відповідно, ОБСЄ має відреагувати на ці злочинні дії", — наголосив Кулеба.

Він також говорив про захист прав національної меншини на території Росії. За його словами, нещодавні події в Уфі вкотре засвідчили, що Росія — це в'язниця народів.

"Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни і за підтримку башкирської культури, ідентичності", — зазначив міністр.

Очільник МЗС каже, що Москва активно мобілізує на війну в Україну саме нацменшину, переслідуючи цим дві мети:

  • продовження агресії;
  • проведення в такий спосіб етнічних чисток на своїй території.

Кулеба наголосив, що в ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин.

"Закликаємо ОБСЄ зробити питання захисту прав меншини в Росії одним із пріоритетних на порядку денному людського виміру ОБСЄ", — сказав він.

Міністр додав, що подальша ізоляція дипломатів та пропагандистів РФ — це питання не лише колективної безпеки, а й колективної інформаційної гігієни.

Нагадаємо, Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські загарбники готуються "малювати" явку на виборах президента РФ. Пропагандисти не полишають спроб створити ілюзію масової підтримки режиму диктатора Росії Володимира Путіна.

Дмитро Кулеба
ОБСЄ
війна
вибори
МЗС
росіяни
Україна
окупанти
окупація

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