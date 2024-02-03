Кулеба отреагировал на подготовку россиян к выборам на оккупированных территориях Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал подготовку российских захватчиков к выборам на временно оккупированных территориях. Он назвал их очередным фарсом и призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отреагировать.

Об этом в пятницу, 2 февраля, Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ Иеном Боргом в Киеве.

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"Хорошо известно, что Россия готовит на временно оккупированных территориях Украины очередной фарс, который она будет называть выборами. Хочу еще раз четко заявить, что нынешняя российская диктатура ничего не имеет общего ни с выборами, ни с демократией, и, соответственно, ОБСЕ должна отреагировать на эти преступные действия", — подчеркнул Кулеба.

Он также говорил о защите прав национального меньшинства на территории России. По его словам, недавние события в Уфе в очередной раз показали, что Россия — это тюрьма народов.

"Башкиры встали в защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и за поддержку башкирской культуры, идентичности", — отметил министр.

Глава МИД говорит, что Москва активно мобилизует на войну в Украину именно нацменьшинство, преследуя этим две цели:

продолжение агрессии;

проведение таким образом этнических чисток на своей территории.

Кулеба подчеркнул, что у ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств.

"Призываем ОБСЕ сделать вопрос защиты прав меньшинства в России одним из приоритетных в повестке дня человеческого измерения ОБСЕ", — сказал он.

Министр добавил, что дальнейшая изоляция дипломатов и пропагандистов РФ — это вопрос не только коллективной безопасности, но и коллективной информационной гигиены.

Напомним, Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

Также мы писали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики готовятся "рисовать" явку на выборах президента РФ. Пропагандисты не оставляют попыток создать иллюзию массовой поддержки режима диктатора России Владимира Путина.