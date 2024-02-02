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На окуповану територію Запорізької області почали завозити росіян для участі у виборах

2 лютого 2024 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На окуповану територію Запорізької області почали завозити росіян для участі у виборах
Вибори в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські загарбники готуються "малювати" явку на виборах президента РФ. Пропагандисти не полишають спроб створити ілюзію масової підтримки режиму диктатора Росії Володимира Путіна.

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна

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Росіяни старанно готуються до чергової фальсифікації у Бердянську та решті захоплених міст.

Галіціна розповіла, що місцеві  колаборанти заявили, що взяти участь у голосуванні в Бердянську зможуть так звані "гастролери" — громадяни РФ, які, за словами загарбників, перебувають на тимчасово окупованих територіях у "відрядженні". Їх уже почали завозити у Запорізьку область, щоб вони проголосували за місцем фактичного перебування.

"Подбала кремлівська влада і про самих рашистів — для військових РФ, які перебувають на території України, впровадять дострокове голосування. За повідомленнями самих окупантів, їхня кількість становить близько 600 тисяч осіб на Донеччині, Луганщині та окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей", — розповіла Галіціна.

До того ж окупанти, щоб показати нібито легальність "виборів" на ТОТ, уже запустили активну реєстрацію "мертвих душ", які "відвідують" дільниці. Противник намагається створити видимість 80% явки в захоплених регіонах.

Галіціна закликала мешканців Бердянська ігнорувати незаконні вибори.

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Допис Галіціної. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

Також ми писали, що російська центральна виборча комісія опублікувала рейтинг першої четвірки кандидатів у президенти РФ під час березневих виборів у 2024 році. До списку також потрапив і чинний глава країни Володимир Путін.

володимир путін
вибори
росіяни
Бердянськ
Запорізька область
окупанти

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