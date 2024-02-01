РФ залучить окупантів до виборів на захоплених територіях
Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Вибори на тимчасово окупованих територіях
"Окупанти, які дислокуються наразі на тимчасово окупованих територіях й не залучені в бойових діях будуть залучені на "виборах президента РФ", — йдеться у повідомленні.
Головною метою Кремля наразі є спроби "легалізувати" своє правління та політику. Для цього у Росії влаштовують "виборчий процес", щоб показати 80% підтримки росіянами свого диктатора Володимира Путіна.
Однак на тимчасово окупованих територіях України місцеві проігнорували "референдум" у 2022 році, та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. З того часу особливу увагу імітації явки влада РФ приділяє саме ТОТ.
Всі російські окупанти, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, повинні подати заяву на голосування у березні, щоб наростити відвідуваність "виборчих дільниць".
"Закликаємо мешканців ТОТ допомогти нам зірвати плани ворог й повідомляти скупчення таких "виборців" та склади їх техніки за посиланням. Також повідомляти про зрадників, які працюють у "виборчих дільницях", аби вони не змогли уникнути відповідальності", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російська центральна виборча комісія опублікувала рейтинг першої четвірки кандидатів у президенти РФ під час березневих виборів у 2024 році. До списку також потрапив і чинний голова країни, Володимир Путін.
Також ми писали, що офіційний Кремль відмовився від наміру позбавити росіян у "недружніх" країнах права голосу. Раніше російська влада хотіла позбавити права голосу росіян за кордоном.
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