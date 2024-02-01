РФ залучить окупантів до виборів на захоплених територіях

Вибори в Росії. Фото: росЗМІ

Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Окупанти, які дислокуються наразі на тимчасово окупованих територіях й не залучені в бойових діях будуть залучені на "виборах президента РФ", — йдеться у повідомленні.

Головною метою Кремля наразі є спроби "легалізувати" своє правління та політику. Для цього у Росії влаштовують "виборчий процес", щоб показати 80% підтримки росіянами свого диктатора Володимира Путіна.

Однак на тимчасово окупованих територіях України місцеві проігнорували "референдум" у 2022 році, та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. З того часу особливу увагу імітації явки влада РФ приділяє саме ТОТ.

Всі російські окупанти, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, повинні подати заяву на голосування у березні, щоб наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

"Закликаємо мешканців ТОТ допомогти нам зірвати плани ворог й повідомляти скупчення таких "виборців" та склади їх техніки за посиланням. Також повідомляти про зрадників, які працюють у "виборчих дільницях", аби вони не змогли уникнути відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська центральна виборча комісія опублікувала рейтинг першої четвірки кандидатів у президенти РФ під час березневих виборів у 2024 році. До списку також потрапив і чинний голова країни, Володимир Путін.

Також ми писали, що офіційний Кремль відмовився від наміру позбавити росіян у "недружніх" країнах права голосу. Раніше російська влада хотіла позбавити права голосу росіян за кордоном.